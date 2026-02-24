Фасады посольства Белоруссии в РФ отреставрировали в Басманном районе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве завершили реставрацию фасадов главного дома усадьбы Румянцева-Задунайского, в котором расположено посольство Белоруссии в России. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Реставрационные работы начались летом 2025 года. Специалисты расчистили поверхности фасадов, восстановили поврежденные элементы декора и провели гидроизоляцию для защиты основы от влаги. Наружные лестницы были обновлены, а утраченные металлические элементы балконного ограждения – воссозданы.

Трехэтажный особняк, находящийся по адресу улица Маросейка, дом 17/6, является объектом культурного наследия федерального значения. История главного дома усадьбы восходит к 1778–1782 годам. Авторство здания остается спорным: некоторые эксперты считают его проектом Матвея Казакова, другие – Василия Баженова.

В 1793 году дом перешел к генералу-фельдмаршалу Петру Румянцеву-Задунайскому, а после его смерти – к сыну, министру иностранных дел, коллекционеру Николаю Румянцеву.

Современный облик здания сформировался к 1880 году, когда архитектор Георгий Кайзер дополнил фасад декором. В 1957 году в доме разместилось представительство Белорусской ССР, а сегодня здесь располагается посольство Белоруссии в России.

Ранее Сергей Собянин рассказал о планах отреставрировать главный дом усадьбы Карабанова на Бауманской улице в Басманном районе Москвы. Историческое здание входит в состав объекта культурного наследия федерального значения "Дом с двумя флигелями и воротами". После проведения реставрационных работ в историческом здании продолжит работать благотворительный фонд общественной организации "Российское кардиологическое общество".