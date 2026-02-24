Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 февраля, 12:45

Город

Фасады посольства Белоруссии в РФ отреставрировали в Басманном районе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве завершили реставрацию фасадов главного дома усадьбы Румянцева-Задунайского, в котором расположено посольство Белоруссии в России. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Реставрационные работы начались летом 2025 года. Специалисты расчистили поверхности фасадов, восстановили поврежденные элементы декора и провели гидроизоляцию для защиты основы от влаги. Наружные лестницы были обновлены, а утраченные металлические элементы балконного ограждения – воссозданы.

Трехэтажный особняк, находящийся по адресу улица Маросейка, дом 17/6, является объектом культурного наследия федерального значения. История главного дома усадьбы восходит к 1778–1782 годам. Авторство здания остается спорным: некоторые эксперты считают его проектом Матвея Казакова, другие – Василия Баженова.

В 1793 году дом перешел к генералу-фельдмаршалу Петру Румянцеву-Задунайскому, а после его смерти – к сыну, министру иностранных дел, коллекционеру Николаю Румянцеву.

Современный облик здания сформировался к 1880 году, когда архитектор Георгий Кайзер дополнил фасад декором. В 1957 году в доме разместилось представительство Белорусской ССР, а сегодня здесь располагается посольство Белоруссии в России.

Ранее Сергей Собянин рассказал о планах отреставрировать главный дом усадьбы Карабанова на Бауманской улице в Басманном районе Москвы. Историческое здание входит в состав объекта культурного наследия федерального значения "Дом с двумя флигелями и воротами". После проведения реставрационных работ в историческом здании продолжит работать благотворительный фонд общественной организации "Российское кардиологическое общество".

Читайте также


город

Главное

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

Как игрушки brainrot animals влияют на детскую психику?

Видео с brainrot animals часто бывают довольно странными и неоднозначными

Они точно не подходят детям, так как там могут встречаться сцены насилия

Читать
закрыть

Что продают россияне после праздников?

В топе: пены для бритья, мочалки, наборы мыла и гели для душа

Не обошлось и без принадлежностей для офисной работы

Читать
закрыть

Как блокировки IT-сервисов скажутся на рынке труда?

Эксперты уверены: разговоры, что РФ может остаться без удаленки, сильно преувеличены

Резкий перевод всех удаленных сотрудников в офис ударит по экономике бизнеса

Читать
закрыть

Что известно о взрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала?

Внутри машины находились трое сотрудников, когда к ним подошел неизвестный мужчина и устроил подрыв

Погиб 34-летний старший лейтенант полиции, у него остались жена и двое детей

Читать
закрыть

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика