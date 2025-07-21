Сергей Собянин рассказал о реставрации уникальных архитектурных шедевров

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве продолжается реставрация уникальных памятников культуры, которые знакомы многим горожанам, рассказал в телеграм-канале Сергей Собянин.

Соответствующие работы затронули фасады старинного здания Пречистенской аптеки. Здание в стиле эклектики связано с династией известных столичных фармацевтов Форбрихеров. Аптека работает с XVIII века и является одной из старейших в городе, отметил мэр.

В ходе реставрации специалисты отремонтируют лепной декор, карнизы, металлические элементы и оконный аттик. Завершить работы планируется в этом году.

Приведут в порядок и фасады доходного дома Г. Е. Бройдо на улице Остоженке. Четырехэтажный дом в стиле раннего модерна построили в 1902 году по проекту архитектора Николая Жерихова. Главный акцент здания – выразительный эркер и орнаментальный лепной декор.

Работы проводятся в рамках московской программы капремонта жилого фонда. В настоящее время уже отремонтированы кровля, барельефы и белокаменный цоколь, готовится финишная отделка дворцового фасада. Закончится реставрация в 2026 году.

Близка к окончанию также реконструкция жилого дома Е. Д. Ломакиной на улице Гиляровского – яркого памятника северного модерна начала прошлого столетия, рассказал мэр.

Рабочие восстановили исторические фасады, шатровое завершение купола углового эркера, глазурированную плитку и декоративные элементы, а также привели в порядок исторические лестницы и воссоздали покрытие лестничных площадок. Все работы планируется закончить в этом году.

Кроме того, в Москве отреставрируют пустовавший долгое время усадебный дом XIX века в Серебряническом переулке. Здание в стиле неоклассицизма возвели в конце XVIII века. При его строительстве использовали руст, карнизы, сандрики, наличники и лепной декор. В XIX веке здание меняли и достраивали.