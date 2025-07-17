В Москве отреставрируют деревянный особняк XIX века

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Город заключил с определившимся в ходе торгов инвестором договор купли-продажи объекта культурного наследия XIX века в центре Москвы. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента городского имущества Екатерину Соловьеву.

По ее словам, здания в центре города особенно востребованы у московских предпринимателей, которые планируют в дальнейшем развивать свой бизнес в районах с высокой проходимостью и хорошей туристической и деловой активностью.

"Инвестор приобрел у города выявленный объект культурного наследия "Главный дом городской усадьбы с каменным сводчатым полуподвалом, 1807–1810, 1819–1821, 1879 годы, архитектор П. Г. Пономарев", – отметила Соловьева.

Деревянный особняк расположен по адресу улица Старая Басманная, дом 32. Его площадь составляет 311,2 квадратного метра. Инвестору предстоит провести реставрационные работы и приспособить недвижимость для современного использования.

Здание находится в Басманном районе, где имеется большое количество офисов и учебных учреждений, отметил глава Центра управления городским имуществом Дмитрий Рябов. Такие условия дают предпринимателям широкий выбор для открытия различных видов бизнеса. До особняка можно за 10 минут дойти пешком от станции метро "Бауманская", за 15 минут – от станции "Красные Ворота".

С 2020 года инвесторы купили и арендовали 125 исторических зданий в столице. За пять с половиной лет у города выкупили и арендовали 24,3 тысячи квадратных метров недвижимости в объектах культурного наследия. Все они находятся в семи административных округах Москвы.

Ранее на открытые торги выставили четыре коммерческих помещения на юге Москвы. Нежилые помещения свободного назначения дают возможность вести любые виды бизнеса, что делает их особенно привлекательными на городских аукционах.