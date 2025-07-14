Четыре коммерческих помещения выставлены на торги на юге Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Четыре коммерческих помещения выставили на открытые торги на юге Москвы, сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

По его словам, нежилые помещения свободного назначения дают возможность вести любые виды бизнеса, что делает их особенно привлекательными на городских аукционах. Обычно такие объекты составляют более 80% в общем числе коммерческих помещений, предлагаемых городом.

Площадь выставленных на торги помещений составляет от 38 до 270,5 квадратного метра. Два объекта находятся в подвалах, еще два – на первых этажах жилых домов, добавил Пуртов.

Помещения расположены по адресам улица Стасовой, дом 3/27, улица Москворечье, дом 51, корпус 1, Нагатинская улица, дом 28 и 3-й Павловский переулок, дом 14. Все они подключены к электричеству, водо- и газоснабжению и канализации.

Для участия в аукционах бизнесмены могут подать заявку с 15 по 28 июля в зависимости от лота. Торги состоятся в период с 24 июля по 6 августа.

Ранее в центре Москвы выставили на аукционы шесть нежилых помещений. Они расположены около станций метро "Бауманская", "Павелецкая", "Новокузнецкая", "Марксистская" и "Красносельская". Их площадь варьируется от 111 до более чем 547 квадратных метров. У всех объектов свободное назначение.