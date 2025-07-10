Москва выставила на торги 6 коммерческих объектов в центре города

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Шесть коммерческих помещений в Центральном административном округе (ЦАО) выставлены на открытые аукционы, сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он объяснил, что объекты расположены возле станций метро "Бауманская", "Павелецкая", "Новокузнецкая", "Марксистская" и "Красносельская", а их площадь варьируется от 111 квадратных метров до свыше 547 "квадратов". У всех помещений свободное назначение и они подойдут под разные виды бизнеса.

"Заявочные кампании завершатся в период с 14 по 18 июля, а торги пройдут с 23 по 30 июля", – цитирует Пуртова портал мэра и правительства Москвы.

Помещения расположены как на цокольных и первых этажах, так и на вторых. Два из них уже подключены ко всем основным коммуникациям, а еще у трех есть только газоснабжение. При этом в одном из них подключена лишь канализация.

Для участия в аукционе понадобится регистрация в "Росэлторге" и усиленная квалифицированная электронная подпись. Пуртов напомнил, что приобрести объекты недвижимости можно на инвестиционном портале, созданном для диалога между частным бизнесом и органами власти города.

Там размещена вся информация о лотах, включая фото, документы, условия и форму реализации. Также бизнесмены могут увидеть объекты в формате 3D-тура. Вся процедура проходит онлайн.

Ранее стало известно, что в столице до конца года выставят на открытые торги почти 700 коммерческих помещений и зданий в различных округах города. Всего с начала 2025 года по итогам проведения аукционов Москва уже заключила с победителям торгов договоры купли-продажи 500 коммерческих объектов суммарной площадью почти 82 тысячи квадратных метров.

