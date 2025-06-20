Москва выставила на торги коммерческие объекты в Бескудниковском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва выставила на торги коммерческие помещения в новостройке в Бескудниковском районе, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

По его словам, все объекты имеют свободное назначение. Помещения находятся на первом этаже дома № 12 на Коровинском шоссе между станциями метро "Селигерская" и "Яхромская". Их площадь составляет от 51,2 до 128,8 квадратного метра.

"Помещения подойдут для реализации разных бизнес-проектов – победители торгов смогут открыть там, например, кофейню, пункт выдачи заказов, творческую студию или семейное кафе. Заявки на участие в аукционах принимаются до 25 июня, а торги пройдут 4 июля", – приводит слова Пуртова портал мэра и правительства Москвы.

Все объекты подключены к основными коммуникациям: в помещениях есть электричество, водоснабжение и канализация. Кроме того, там также предусмотрены отдельные входы с улицы.

Для того, чтобы принять участие в торгах нужно зарегистрироваться на платформе "Росэлторг", а также иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее в Ростокине выставили на торги два нежилых помещения свободного назначения. У них есть отдельный вход с улицы, площадь составляет 51 и 87,4 квадратного метра. Заявки на участие в аукционах можно подать до 25 и 30 июня соответственно, сами торги состоятся 4 и 9 июля.