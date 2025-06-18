Москва выставила на торги помещения в доме Лансере

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Москве выставили на городские торги помещения в доме Лансере в Милютинском переулке. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

Здание в стиле готического модерна начали строить в 1915 году под руководством архитектора Валентина Дубовского. После Октябрьской революции дом достраивали по проекту архитектора Александра Калмыкова.

Вице-мер отметил, что инвесторы смогут приобрести четыре помещения. Их общая площадь составит около двух тысяч квадратных метров.

"Еще одно помещение в этом памятнике архитектуры планируется выставить на торги в ближайшее время. Здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения", – добавил заммэра.

По его словам, новым владельцам нужно будет провести реставрационно-восстановительные работы. Кроме того, помещения важно использовать в соответствии с охранным обязательством.

В свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева уточнила, что самое крупное из выставленных на торги помещений имеет площадь свыше 1,7 тысячи квадратных метров и занимает подвал восьмиэтажного жилого дома.

Кроме того, руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов добавил, прием заявок на участие в электронных аукционах завершится 10, 14 и 16 июля в зависимости от лота. Сами торги состоятся 22, 23 и 25 июля.

Также на торги выставлены два нежилых помещения в столичном районе Ростокино. Отмечается, что объекты подойдут для открытия практически любого бизнеса.

Приобретение коммерческого помещения у города полностью проходит онлайн. Участники аукционов могут не выезжать на объект для осмотра, а воспользоваться функцией 3D-тура на инвестпортале Москвы.