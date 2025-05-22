Свыше 30 машино-мест выставлено на торги на востоке Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На востоке Москвы на городские торги выставили 32 машино-места. Их площадь составляет от 11,6 до 19,7 квадратного метра, сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на руководителя департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

Места для парковки расположены в двух жилых домах и трех гаражных комплексах в Измайлове, Северном Измайлове и Гольянове.

Как отметил руководитель департамента, приобретение парковочного места избавляет от необходимости тратить время на поиск парковки. Из выставленных на торги мест – 26 доступны в гаражном комплексе на 16-й Парковой улице.

"Три места расположены на подземных парковках жилых домов в Измайловском проезде. Еще три можно приобрести в многоуровневых паркингах на 1-й улице Измайловского Зверинца и Красноярской", – добавил Пуртов.

Заявочные кампании завершаются с 9 по 25 июня.

Ранее в Дорогомилове, Войковском, Отрадном и Южном Тушине были выставлены на торги четыре участка для плоскостных парковок. Их суммарная площадь превысила 4,1 тысячи квадратных метров.

По словам Пуртова, парковки нужно будет оснастить пропускной системой, дорожными знаками, разметкой и при необходимости дополнительными инженерными решениями. Победитель торгов проведет за свой счет ремонт и будет поддерживать исправное техническое состояние парковки в течение срока действия договора.