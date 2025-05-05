На юго-западе Москвы появятся 9 коммерческих и административно-деловых объектов

Фото: stroi.mos.ru

Инвесторы на юго-западе Москвы возводят 9 объектов административно-делового и торгового назначения. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, объекты дополнят коммерческую и деловую инфраструктуру ЮЗАО. Современные постройки появятся в Южном Бутове, Обручевском, Академическом и Гагаринском районах, Конькове и Северном Бутове. Общая площадь зданий составит почти 435 тысяч квадратных метров.

"В них разместятся офисы, магазины, точки питания, сервисные службы", – сказал Ефимов.

В частности, на улице Академика Челомея в Обручевском районе построят офисный комплекс башенного типа с подземной парковкой. Высота здания составит 21 этаж, а общая площадь – 13 тысяч "квадратов". Основную часть комплекса займут офисы, а на первом этаже будут располагаться кафе и торговые точки. Реализация проекта запланирована на 2026 год.

"На объекте завершились монолитные работы, ведутся обустройство выхода с паркинга на 44 машино-места, каменные и фасадные работы", – отметил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков подчеркнул, что административные и коммерческие объекты в ЮЗАО возводятся под контролем ведомства. За время с момента начала строительства зданий специалисты совершили свыше 70 выездных проверок, оценив качество стройматериалов и соответствие объема работ проектной документации.

Ранее Ефимов рассказывал, что в столице по программе комплексного развития территорий реорганизуют бывшие промзоны общей площадью более 920 гектаров. Из 115 уже одобренных проектов перестройка промзон включена в 65 из них. На этих территориях в 10 административных округах Москвы создадут многофункциональные городские пространства с общественно-деловой застройкой, высокотехнологичными производствами и жильем.

