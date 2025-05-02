Город выставит на продажу крупное помещение в историческом здании в Даниловском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Инвесторы смогут купить крупное помещение в здании культурного наследия регионального значения рядом с Шуховской башней, пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента городского имущества.

Площадь объекта составит почти 300 квадратных метров, рассказала глава ведомства Екатерина Соловьева. По ее словам, недвижимость расположена в подвале пятиэтажного дома, в 600 метрах от станции метро "Шаболовская".

"Новому владельцу предстоит использовать объект согласно требованиям законодательства по охране объектов культурного наследия", – подчеркнула она.

Ранее стало известно, что на торги в столице выставлены свыше 45 земельных участков в 5 административных округах. Кроме частных жилых домов на территориях можно было возвести коммерческую недвижимость и промышленные объекты. В частности, свыше 14,4 гектара инвесторы смогут получить в рамках соглашений о реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП).

