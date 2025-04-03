Шесть нежилых помещений выставили на торги на юге Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва выставила на торги шесть нежилых помещений в Даниловском районе. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, его слова передает портал мэра и правительства Москвы.

Пять из шести помещений расположены рядом со станциями "Шаболовская", "Тульская" и "Серпуховская" столичного метрополитена. Также в шаговой доступности находится Донской монастырь, Даниловский рынок и парк "Серпуховской Вал". Еще одно помещение расположено около станции "Автозаводская", рядом находится Культурный центр ЗИЛ.

При этом два помещения площадью 144,5 и 157,8 квадратного метра соответственно расположены в здании, которое имеет статус культурного наследия. Им является один из исторических домов для рабочих фабрики "Гознак" на Люсиновской улице. Еще одно помещение площадью 558,5 квадратного метра находится в здании на улице Лестева, которое признано объектом культурного наследия регионального значения, – Хавско-Шаболовском жилом комплексе.

Так как эти помещения расположены в исторических зданиях, которые были построены в 1920-х годах, то все работы на объектах должны быть утверждены с департаментом культурного наследия Москвы.

"Помещения в памятниках архитектуры – особый вид недвижимости на городских торгах, привлекающий инвесторов, для которых важно, чтобы их ресторан, офис или представительство были расположены в здании с историей", – отметил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Три других помещения расположены на Пересветовом переулке, 6-м Рощинском проезде и на Люсиновской улице. Они имеют площадь 130,1, 512 и 28,7 квадратного метра соответственно. Все объекты подключены к основным коммуникациям. Кроме того, в трех домах есть доступ к газоснабжению.

Заявки на участие в торгах предприниматели могут подать с 7 по 21 апреля. Для этого нужна регистрация на онлайн-площадке "Росэлторг" и усиленная квалифицированная электронная подпись. Сами торги пройдут в период с 16 по 30 апреля.

Ранее на торги были выставлены два нежилых помещения в Басманном районе Москвы, площадь которых составляет 226,8 квадратного метра. Помещения являются частью объекта культурного наследия регионального значения "Немецкий рынок". Прием заявок на участие в торгах завершится 4 апреля, а сами торги пройдут 16 апреля.

