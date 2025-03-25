Два нежилых помещения выставили на торги в Басманном районе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Два нежилых помещения выставили на аукционы в Басманном районе Москвы, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что общая площадь объектов составляет 226,8 квадратного метра.

Выставленные на торги помещения – часть объекта культурного наследия регионального значения "Немецкий рынок, XIX – начало XX века: жилой дом Яковлевых, В. Е. Трусова с лавками, 1837 год – вторая половина XIX века".

Торговая застройка создавалась на участке между улицами Фридриха Энгельса и Ладожской, а также Волховским переулком.

Прием заявок на участие в аукционах завершится 4 апреля, сами торги состоятся 16-го числа. Чтобы в них поучаствовать, потенциальным покупателям нужно пройти регистрацию на электронной площадке "Росэлторг", получить усиленную электронную подпись и внести задаток – 20% от начальной цены лота, рассказал гендиректор Центра управления городским имуществом Дмитрий Рябов.

Ранее в столице на торги выставили два коммерческих помещения свободного назначения. Первый объект расположен в подвале дома церкви Николая Чудотворца Явленного, второй – на четвертом этаже доходного дома Орловых. Отправить заявку на участие в торгах можно до 3 апреля, аукционы пройдут 15-го числа.