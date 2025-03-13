Инвесторы смогут приобрести крупное помещение в Раменках

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Инвесторы смогут приобрести крупное помещение в столичном районе Раменки. Объект в том числе предназначен для использования развития бизнеса, рассказал глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Площадь нежилого помещения, которое Москва выставит на торги, превысит 300 квадратных метров. Оно расположено на цокольном этаже пристройки к жилому комплексу на Мосфильмовской улице в западной части города.

"Объект находится рядом со станцией метро "Раменки". В нем можно открыть различные виды бизнеса, например ресторан на 50 посадочных мест, магазин смешанных товаров или центр досуга", – цитирует Гамана портал мэра и правительства столицы.

У помещения есть отдельный вход, а также парковка, что обеспечит комфорт для будущих арендаторов и посетителей.

Город выставил на торги еще пять коммерческих помещений в жилых домах Бескудниковского района на севере Москвы. Все объекты имеют удобный доступ с улицы и пользуются большой популярностью среди предпринимателей. Помещения подойдут как для открытия пункта выдачи заказов, так и для организации магазинов или досугового центра.

Помимо этого, и на юге города есть возможность приобрести шесть коммерческих помещений. Объекты находятся на Варшавском шоссе недалеко от станций метро "Варшавская" и "Аннино".

