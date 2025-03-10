6 коммерческих помещений выставлены на торги на Варшавском шоссе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Шесть коммерческих помещений выставлены на торги на юге Москвы, передает портал мэра и правительства Москвы.

Глава департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов рассказал, что бизнесмены могут купить у города коммерческую недвижимость для реализации почти любых предпринимательских идей и развития собственного дела. В данный момент на аукционах инвесторам доступны шесть помещений площадью от 44,3 до 455 квадратных метров.

Он уточнил, что объекты находятся на Варшавском шоссе недалеко от станций метро "Варшавская" и "Аннино". Заявки на участие в торгах принимаются в период с 11 по 31 марта.

Пять объектов, выставленных на аукционы, подключены к водоснабжению, электричеству и канализации. Шестое помещение – самое малое по площади – подключено только к водоснабжению и канализации.

Торги состоятся с 20 марта по 9 апреля. Для участия нужно зарегистрироваться на онлайн-платформе "Росэлторг" и обладать усиленной квалифицированной электронной подписью.

Ранее в Солнцеве выставили на аукционы 19 коммерческих объектов. Они расположены на первых этажах многоэтажных домов. Площадь помещений варьируется от 54 до 233,5 квадратного метра. Заявки на участие принимаются с 10 по 24 марта, торги пройдут в период с 19 марта по 2 апреля.

Кроме того, в столице до конца года проведут девять аукционов на право комплексного развития территорий части бывших промзон и неэффективно используемых участков. Инвесторы могут построить в рамках проектов свыше 2,7 миллиона "квадратов" недвижимости.