Город выставил на торги 19 коммерческих помещений в Солнцеве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Город выставил на торги 19 коммерческих помещений, расположенных на первых этажах многоэтажных домов в районе Солнцево. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

Помещения площадью от 54 до 233,5 квадратного метра могут быть использованы практически для любого бизнеса, обратил внимание глава ведомства. Объекты оснащены отдельным входом, что позволяет их использовать в разных сферах.

В доме 23 по Солнцевскому проспекту находится самое просторное помещение. Еще один объект располагается по адресу улица 50 лет Октября, дом 6. Также в доме 5а по Родниковой улице выставлено на продажу 17 объектов. Все помещения подключены к электричеству, водоснабжению и канализации.

Заявки на участие в торгах можно подать с 10 по 24 марта. Сами торги пройдут с 19 марта по 2 апреля. Для участия в аукционах необходимо зарегистрироваться на онлайн-платформе "Росэлторг" и обладать усиленной квалифицированной электронной подписью.

Между тем в Тверском районе на торги выставлены девять нежилых помещений свободного назначения. Прутов отметил, что вложения в бизнес в центральных районах города хорошо окупаются, так как там есть интенсивный пешеходный трафик, обеспечивающий стабильные продажи и высокую прибыль. Площадь выставленных на торги помещений варьируется от 12,2 до 266,5 квадратного метра.

Заявки на участие в торгах будут приниматься с 5 по 26 марта. Открытые аукционы состоятся с 14 марта по 4 апреля на электронной торговой площадке "Росэлторг".