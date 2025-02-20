Город сдаст в аренду коммерческое помещение под Автозаводским мостом

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Город предоставит в аренду коммерческое помещение в Даниловском районе Москвы. Оно находится под одним из пролетов Автозаводского моста, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Столичные предприниматели могут принять участие в аукционе на право заключения договора аренды помещения площадью почти 12 тысяч квадратных метров, входящего в конструкцию Автозаводского моста. Объект подходит для организации работы склада, автомойки, автосервиса, шиномонтажа", – отметил глава департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Помещение располагается на Третьем транспортном кольце (ТТК) и имеет удобный подъезд, что позволит привлечь большее число клиентов.

К участию в торгах приглашаются юридические и физические лица. Заявки принимаются до 3 марта, а онлайн-аукцион состоится 6 марта.

Ранее в Таганском районе Москвы выставили на торги два коммерческих объекта, которые предприниматели могут приобрести. На Волгоградском проспекте расположен объект, в котором можно открыть офис, пункт выдачи заказов, ателье, мастерскую или даже мини-типографию. Площадь здания составляет 213,9 квадратного метра. Заявки на участие в торгах принимаются до 27 февраля.

