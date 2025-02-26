В Москве выставили на торги восемь помещений в Басманном районе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Город выставил на торги восемь коммерческих объектов свободного назначения в Басманном районе. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

По его словам, помещения площадью от 37,5 до 409,9 квадратного метра имеют свободное назначение и подходят для реализации различных бизнес-проектов.

"Недвижимость в центре столицы особенно востребована у инвесторов, так как позволяет вести бизнес в районах с высокой проходимостью и хорошей деловой и туристической активностью", – добавил Пуртов.

Помещения находятся в жилых домах и офисных зданиях. Семь из них располагаются на улицах Мясницкой, Земляной Вал, Новой Басманной и на Чистопрудном бульваре – они подключены к электричеству, канализации и водоснабжению. Еще одно помещение в Армянском переулке подключено только к электричеству.

Заявочные кампании по этим объектам завершатся в период с 4 по 26 марта. Сами торги начнутся 13 марта и продлятся до 4 апреля в зависимости от лота. Чтобы принять участие в торгах, необходимо зарегистрироваться на площадке "Росэлторг" и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее сообщалось, что предприниматели могут приобрести пять коммерческих помещений площадью от 151 до 250,9 квадратного метра в Северном районе Москвы. Победители торгов смогут открыть в них магазин, аптеку, кафе и другие предприятия сферы услуг. Все лоты располагаются на Долгопрудной аллее и подключены к электричеству, водоснабжению и канализации.

Помимо этого, город также предоставит в аренду коммерческое помещение в Даниловском районе Москвы. Оно находится под одним из пролетов Автозаводского моста. Помещение имеет удобный подъезд, что позволит привлечь большее число клиентов.