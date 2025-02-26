Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 февраля, 07:57

Город

В Москве выставили на торги восемь помещений в Басманном районе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Город выставил на торги восемь коммерческих объектов свободного назначения в Басманном районе. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

По его словам, помещения площадью от 37,5 до 409,9 квадратного метра имеют свободное назначение и подходят для реализации различных бизнес-проектов.

"Недвижимость в центре столицы особенно востребована у инвесторов, так как позволяет вести бизнес в районах с высокой проходимостью и хорошей деловой и туристической активностью", – добавил Пуртов.

Помещения находятся в жилых домах и офисных зданиях. Семь из них располагаются на улицах Мясницкой, Земляной Вал, Новой Басманной и на Чистопрудном бульваре – они подключены к электричеству, канализации и водоснабжению. Еще одно помещение в Армянском переулке подключено только к электричеству.

Заявочные кампании по этим объектам завершатся в период с 4 по 26 марта. Сами торги начнутся 13 марта и продлятся до 4 апреля в зависимости от лота. Чтобы принять участие в торгах, необходимо зарегистрироваться на площадке "Росэлторг" и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее сообщалось, что предприниматели могут приобрести пять коммерческих помещений площадью от 151 до 250,9 квадратного метра в Северном районе Москвы. Победители торгов смогут открыть в них магазин, аптеку, кафе и другие предприятия сферы услуг. Все лоты располагаются на Долгопрудной аллее и подключены к электричеству, водоснабжению и канализации.

Помимо этого, город также предоставит в аренду коммерческое помещение в Даниловском районе Москвы. Оно находится под одним из пролетов Автозаводского моста. Помещение имеет удобный подъезд, что позволит привлечь большее число клиентов.

Читайте также


город
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика