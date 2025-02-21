Предприниматели могут приобрести нежилые помещения в Северном районе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Предприниматели могут приобрести пять коммерческих помещений площадью от 151 до 250,9 квадратного метра в Северном районе Москвы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

"Город регулярно предлагает бизнесу новые коммерческие помещения. Предпринимателями стабильно востребованы объекты свободного назначения на первых этажах новостроек. Сейчас на инвестиционном портале Москвы доступны пять таких помещений в Северном районе", – отметил он.

Победители торгов смогут открыть в них магазин, аптеку, кафе и другие предприятия сферы услуг. Заявочные кампании продлятся до 4 марта и 15 апреля. Аукционы пройдут с 12 марта по 23 апреля.

Все лоты располагаются на Долгопрудной аллее и подключены к электричеству, водоснабжению и канализации.

Тем временем в Мещанском районе столицы построят деловой квартал по программе КРТ. Работы пройдут на участке между проспектом Мира и Водопроводным переулком. Там планируется возвести гостиничный комплекс, офисы, ТЦ, отделения банков и кафе. После окончания работ появятся свыше 3,5 тысячи рабочих мест.

Ранее в Таганском районе Москвы выставили на торги два коммерческих объекта, которые предприниматели могут приобрести. На Волгоградском проспекте расположен объект, в котором можно открыть офис, пункт выдачи заказов, ателье, мастерскую или даже мини-типографию. Площадь здания составляет 213,9 квадратного метра. Заявки на участие в торгах принимаются до 27 февраля.

