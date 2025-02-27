Девять коммерческих помещений выставлены на торги в Тверском районе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На торги выставлены девять нежилых помещений свободного назначения в Тверском районе Москвы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

По словам Пуртова, вложения в бизнес в центральных районах городах хорошо окупаются, так как там есть интенсивный пешеходный трафик, обеспечивающий стабильные продажи и высокую прибыль. Площадь выставленных на торги помещений варьируется от 12,2 до 266,5 квадратного метра.

Объекты расположены по адресам:

Новая площадь, дом 8, строение 1;

Тверская улица, дом 22б, строение 3;

улица Чаянова, дом 10, строение 1;

Тихвинский переулок, дом 10–12, корпус 3 и дом 13.



Заявки на участие в торгах будут приниматься с 5 по 26 марта. Открытые аукционы состоятся с 14 марта по 4 апреля на электронной торговой площадке "Росэлторг". Для участия гражданам надо зарегистрироваться на платформе и получить усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее столица выставила на торги восемь коммерческих объектов свободного назначения в Басманном районе. Площадь помещений составляет от 37,5 до 409,9 квадратного метра. Они подходят для реализации разных бизнес-проектов.