Город выставил на торги пять коммерческих помещений в Бескудниковском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Город выставил на торги пять коммерческих помещений в жилых домах Бескудниковского района на севере Москвы. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, его слова передает портал мэра и правительства столицы.

Первые два объекта расположены на первых этажах по адресам Дубнинская улица, дом 47, корпус 1 и Бескудниковский бульвар, дом 31. Еще три находятся на Дмитровском шоссе, дом 86, корпус 6. Все помещения подключены к электричеству, водоснабжению и канализации.

Пуртов уточнил, что все объекты имеют удобный доступ с улицы и пользуются большой популярностью среди предпринимателей. По его словам, помещения площадью от 129,6 до 707,6 квадратных метра подойдут как для открытия пункта выдачи заказов, так и для организации магазинов или досугового центра.

Заявки на покупку предпринимателями этих помещений могут быть поданы с 17 марта по 15 апреля. Открытые аукционы пройдут с 26 марта по 23 апреля на электронной торговой площадке "Росэлторг". Для участия необходимо зарегистрироваться и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Накануне на торги были выставлены шесть коммерческих помещений, расположенных на юге Москвы. Их площадь составляет от 44,3 до 455 квадратных метров. Объекты находятся на Варшавском шоссе недалеко от станций метро "Варшавская" и "Аннино". Заявки на участие в торгах принимаются в период с 11 по 31 марта. Торги пройдут с 20 марта по 9 апреля.

