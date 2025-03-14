Город выставил на торги два коммерческих помещения в Красносельском районе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Предприниматели могут приобрести два нежилых помещения свободного назначения в Красносельском районе, рассказал глава департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов.

"Помещения в центральных районах столицы закономерно пользуются высоким спросом среди инвесторов", – приводит его слова портал мэра и правительства Москвы.

Их рентабельность, как отметил Пуртов, повышается за счет удобного расположения, что также дает дополнительные преимущества для развития бизнеса. Новые выставленные на торги объекты находятся недалеко от Третьего транспортного кольца (ТТК) и станции метро "Красносельская".

Площадь помещений, расположенных на первом этаже дома 6А на Русаковской улице, составила 92,6 и 95,9 квадратного метра соответственно, уточнил Пуртов. Они подключены к основным инженерным коммуникациям, а также имеют отдельный вход.

Глава ведомства отметил, что прием заявок продлится до 7 апреля, а сам аукцион состоится 15 апреля на электронной торговой площадке "Росэлторг". Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться и обладать усиленной квалифицированной электронной подписью.

Еще одни торги пройдут 17 апреля. На них инвесторы смогут приобрести право аренды земельного участка в поселке Птичное Новомосковского административного округа для строительства и дальнейшей эксплуатации общественного комплекса.

Участок имеет удобные пути подъезда – поселок находится между Киевским и Калужским шоссе. Водители смогут добраться от автомагистрали до участка, расположенного на первой линии Лесной улицы, всего за 10–20 минут. Предполагается, что культурно-досуговый центр будет пользоваться большим спросом среди местного населения.

