В Москве выставили на торги право аренды участка в районе Филимонковском

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Город выставил на торги право аренды земельного участка в поселке Птичное Новомосковского административного округа для строительства и дальнейшей эксплуатации общественного комплекса. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу столичного департамента городского имущества Максима Гамана.

Он уточнил, что участок площадью 0,23 гектара находится к районе Филимонковском. Инвестор сможет построить здесь общественный комплекс, площадь которого сможет достигать 2,3 тысячи квадратных метров.

"В нем возможно размещение различных предприятий для организации развлекательных мероприятий, точек общественного питания и спортивных организаций", – добавил Гаман.

Участок имеет удобные пути подъезда – поселок находится между Киевским и Калужским шоссе. Водители смогут добраться от автомагистрали до участка, расположенного на первой линии Лесной улицы, всего 10–20 минут.

Предполагается, что культурно-досуговый центр будет пользоваться большим спросом среди местного населения, поскольку неподалеку находятся около 10 жилых пятиэтажек, а также малоэтажная застройка.

Заявочная кампания завершится 11 апреля, сами торги пройдут 17 апреля. С победителем заключат договор аренды участка на четыре года и 10 месяцев. Во время проектирования инвестор должен будет предусмотреть размещение в составе комплекса объекта культурно-досуговой деятельности площадью 920 "квадратов".

Ранее Москва выделила Российскому футбольному союзу (РФС) земельный участок под строительство центра подготовки команд. Он расположен недалеко от станции метро "Терехово".

Кроме того, инвесторы смогут приобрести крупное помещение в столичном районе Раменки. Объект в том числе предназначен для использования развития бизнеса. Площадь нежилого помещения превысит 300 квадратных метров.