Два помещения в исторических зданиях в ЦАО выставлены на торги

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Москве на торги выставили два коммерческих помещения свободного назначения в районе Арбат. Они расположены в зданиях, которые признаны объектами культурного наследия. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

По словам руководителя ведомства, район Арбат является одним из главных туристических мест города. Реализованные там бизнес-проекты, как правило, показывают высокую рентабельность.

В данный момент предприниматели могут приобрести на торгах помещения, находящиеся в зданиях на улице Арбат и в 2-м Смоленском переулке. Победители аукционов смогут там открыть практический любой вид бизнеса, учитывая требования по сохранению объектов культурного наследия, отметил Пуртов.

Первое помещение площадью 358,8 квадратных метров расположено в подвале дома церкви Николая Чудотворца Явленного по адресу улица Арбат, дом 18/1, строение 2. Здание построили в 1912 году.

Второй лот – помещение площадью 233,3 "квадрата" на четвертом этаже доходного дома Орловых, возведенного в 1906 году. Здание расположено по адресу 2-й Смоленский переулок, дом 1/4.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 3 апреля, сами торги состоятся 15 числа. Для участия бизнесменам нужно зарегистрироваться на онлайн-площадке "Росэлторг" и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее город выставил на торги два коммерческих помещения свободного назначения в Красносельском районе. Они находятся в доме на Русаковской улице, их площадь составляет 92,6 и 95,6 "квадрата".

Прием заявок продлится до 7 апреля, сам аукцион пройдет 15 числа.