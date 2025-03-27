45 земельных участков выставлены на торги в Москве

Фото: stroi.mos.ru

В Москве на торги выставлены 45 земельных участков общей площадью около 19,8 гектара, сообщает заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Они расположены в пяти административных округах. Суммарно на участках можно будет построить более 700 тысяч квадратных метров недвижимости – частные жилые дома, коммерческие и промышленные объекты", – добавил заммэра.

На продажу выставлено свыше 4,5 гектара территорий под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), еще 0,8 гектара – в аренду для строительства коммерческих объектов, а свыше 14,4 гектара инвесторы смогут получить в рамках соглашений о реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП).

"Больше всего участков физические лица и инвесторы смогут купить и арендовать в ТиНАО", – отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

В Троицком округе инвесторы смогут получить 31 участок для ИЖС, еще два для промышленных объектов в рамках МаИП и один – для постройки культурно-досугового объекта. В Новомосковском округе, в свою очередь, запланированы административно-деловые центры в рамках МаИП – их возведут на 6 участках. Еще на одной территории планируется постройка частного дома.

"Всего в этих округах может быть построено более 680 тысяч квадратных метров недвижимости", – добавил Гаман.

В ЮВАО, ЮЗАО и ВАО инвесторы смогут получить еще 4 участка. На территории площадью свыше двух гектаров планируется построить свыше 20 тысяч квадратных метров коммерческой, жилой и промышленной недвижимости.

Ранее на торги были выставлены два нежилых помещения в Басманном районе Москвы. Общая площадь объектов составляет 226,8 квадратного метра. Оба помещения – часть объекта культурного наследия регионального значения "Немецкий рынок". Прием заявок на участие в аукционах завершится 4 апреля.

