Офисно-деловой центр появится на западе Москвы в этом году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Офисно-деловой центр площадью свыше 36 тысяч квадратных метров появится возле транспортного хаба Кунцевская на западе Москвы в этом году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на департамент городского имущества.

Центр будет состоять из двух корпусов высотой в семь и девять этажей, между которыми расположится застекленная галерея с лобби. В здании предусмотрено 70 офисов различной конфигурации. Реализация проекта позволит создать в районе Кунцево 3,5 тысячи рабочих мест.

"На данный момент монолитные работы в обоих корпусах бизнес-центра завершены, ведется монтаж фасадов", – отметил руководитель департамента Максим Гаман.

Центр возводится в рамках программы строительства объектов коммерческой и жилой недвижимости в составе транспортных узлов вблизи станций метро и Московских центральных диаметров.

На всех этапах строительства за процессом следит Мосгосстройнадзор. По словам председателя ведомства Антона Слободчикова, из общей площади здания под офисы отведены свыше 23 тысяч квадратных метров.

"Инспекторы комитета провели уже пять выездных проверок, в ходе которых оценивали качество выполняемых работ и применяемых материалов на соответствие требованиям утвержденной проектной документации и архитектурно-градостроительному решению", – добавил председатель Мосгосстройнадзора.

Для сотрудников в обоих корпусах предусмотрены классические помещения, офисы с возможностью трансформации, открытые пространства, а также конференц-залы с большими окнами и потолками высотой 3,5 метра.

Кроме того, для обеспечения безопасности персонала разработаны системы идентификации по лицу, смарт-ключи, а также системы распознавания государственных номеров автомобилей на парковке.

Между тем в Москве выставили на торги право на реализацию шести масштабных инвестиционных проектов по строительству общественно-деловых центров в ТиНАО. Отмечается, что совокупная площадь всех земельных участков достигает почти 5,4 гектара. Начальная цена аукциона на право заключить соглашение начинается от 1 рубля, а шаг аукциона – 100 тысяч рублей.