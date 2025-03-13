Шесть общественно-деловых центров появятся в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице выставили на торги право на реализацию шести масштабных инвестиционных проектов по строительству общественно-деловых центров в ТиНАО, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

Общая площадь всех земельных участков достигает почти 5,4 гектара. Начальная цена аукциона на право заключить соглашение начинается от 1 рубля, а шаг аукциона – 100 тысяч рублей.

"В возведенных на участках комплексах можно будет разместить офисы, торговые помещения, кафе, рестораны и паркинги – окончательное решение остается за инвестором", – отметил Пуртов.

Тот, кто выиграет аукцион, сможет подписать соглашение сроком на 3 месяца, по которому инвестор сможет оформить аренду участка без торгов по льготной ставке 1 рубль в год. Сами договоры об аренде заключат на 5 лет.

"Предприниматели смогут построить общественно-деловые комплексы площадью от 43,2 до 174,8 тысячи квадратных метров. Таким образом город формирует дополнительные возможности для девелоперов, которые готовы участвовать в развитии инфраструктуры административно-делового центра в Коммунарке", – добавил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Это не только создаст дополнительные рабочие места, но и поспособствует повышению деловой активности в ТиНАО, заключил Гаман.

Заявки принимаются с 24 марта по 5 мая, а сами торги пройдут с 2 апреля по 13 мая.

Ранее в ТиНАО завершили строительство административного здания для сотрудников управы Филимонковского района. Объект возвели за счет средств столичной Адресной инвестиционной программы. Новое здание появилось в деревне Середнево из-за изменений в административно-территориальном делении ТиНАО.

