Спецпроект для помощи участникам долевого строительства появился на mos.ru

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Онлайн-проект для помощи участникам долевого строительства появился на портале mos.ru.

Создателем сервиса стал Мосгосстройнадзор, под контролем которого находится долевое строительство в городе. Материалы, которые будут публиковаться в рамках проекта "Долевое строительство в Москве", помогут дольщикам разобраться в законах, в безопасных способах покупки недвижимости и в том, как избежать мошенничества при заключении сделки.

Кроме того, там будут публиковаться инструкции, которые позволят понять, как проверить застройщиков и новостройки.

"Реализация такого проекта позволит повысить прозрачность столичного рынка долевого строительства и предоставит дополнительную возможность свободного и правильного выбора при приобретении жилья", – добавил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Приоритетом для ведомства остается защита прав и безопасности граждан. В связи с этим специалисты постоянно отслеживают и оценивают соответствие деятельности девелоперов требованиям закона о долевом строительстве, в том числе в части соблюдения сроков возведения объекта, порядка оформления документации и финансовой дисциплины.

На данный момент в Москве 299 застройщиков реализуют 495 проектов с привлечением средств дольщиков. Для этого было подписано более 234,1 тысячи договоров долевого участия и привлечено 3,4 триллиона рублей. Общая площадь строящихся зданий составляет 26,9 миллиона квадратных метров.

За последние 8 месяцев прошлого года ТиНАО стал лидером по количеству зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ). Договоренности были достигнуты в отношении жилой и нежилой недвижимости, уточнил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

За указанный период в столице было оформлено более 89 тысяч первичных сделок. Около трети из них приходится на ТиНАО. Вместе с тем с начала года в округах ввели свыше 1,4 миллиона квадратных метров жилья, уточнил Ефимов.

