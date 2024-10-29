ТиНАО стал лидером по количеству оформленных договоров долевого участия в Москве

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Троицкий и Новомосковский административные округа лидируют по количеству зарегистрированных за восемь месяцев 2024 года договоров долевого участия (ДДУ), свидетельствует рейтинг управления Росреестра по Москве.

Договоренности были достигнуты в отношении жилой и нежилой недвижимости, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

За указанный период в столице было оформлено более 89 тысяч первичных сделок. Около трети из них приходится на ТиНАО. Вместе с тем с начала года в округах ввели свыше 1,4 миллиона квадратных метров жилья, уточнил Ефимов.

По его данным, в августе 2024-го в ТиНАО оформили более 2,5 тысячи договоров долевого участия. Этот показатель в 1,2 раза превышает общее количество зарегистрированных первичных сделок в округах, которые оказались на второй и третьей строчках рейтинга, – ЗАО и ЮАО. В течение последнего месяца лета там оформили более 1,1 тысячи (13,2% от всех оформленных договоров в новостройках Москвы) и 968 (11,2%) договоров долевого участия соответственно.

При этом по итогам месяца Юго-Восточный административный округ, в котором были оформлены 830 ДДУ (9,6%), поднялся с пятого на четвертое место рейтинга, обогнав таким образом СЗАО. В этом округе заключили 797 ДДУ (9,2%), обратил внимание глава управления Росреестра по столице Игорь Майданов.

Предпоследнее место в августе занял ЮЗАО, где зарегистрировали 256 ДДУ (2,9%), а закрыл рейтинг Центральный административный округ. Он оказался на восьмой строчке с показателем 421 ДДУ (4,9%).

В ТиНАО представлен широкий выбор жилых помещений. Там существуют как малоэтажное жилье, так и многоэтажные комплексы. Среди преимуществ представленной в этих округах недвижимости выделяется более низкая себестоимость, быстрые сроки строительства, развитая социальная инфраструктура, а также современная дорожно-транспортная сеть и благоприятная экологическая обстановка.

Первые этажи жилых комплексов отводятся для размещения коммерческих предприятий. Там открываются магазины, аптеки, фитнес-центры, детские кружки, салоны мебели и текстиля, кафе-кондитерские, пиццерии и так далее. Таким образом, для местных жителей были созданы десятки тысяч рабочих мест, расположенных в шаговой доступности от дома.

"В ТиНАО строго соблюдается принцип комплексного развития территории. Наряду с жилой застройкой здесь возводятся социальные объекты, развивается транспортная инфраструктура и создаются рабочие места. В последние годы инвесторы активно вкладывают средства как в строительство крупных технопарков, индустриальных и складских комплексов, так и в небольшие точки развития малого бизнеса", – подчеркнул глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

В общей сложности за 2024 год в ТиНАО планируется возвести более 2,1 миллиона квадратных метров жилья и свыше 800 тысяч квадратных метров социальных и промышленных объектов. По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, в столице на данный момент реализуются 479 проектов долевого строительства, общая площадь которых составляет 29,5 миллиона квадратных метров. По ним заключили около 200 тысяч договоров долевого участия.

"Мы ведем мониторинг всех проектов в сфере долевого строительства, реализуемых в городе, и нацелены на предупреждение появления пострадавших граждан. Основная доля строящихся объектов в столице – более 90% – несет минимальные риски для дольщиков", – обратил внимание Слободчиков.

Ранее Сергей Собянин анонсировал строительство двух значимых дорог в ТиНАО. Одна из них станет участком новой магистрали Мамыри – автомобильная дорога Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе – Пенино – Шарапово. Вторым проектом станет участок будущей магистрали Минское шоссе – Троицк – Андреевское – Варшавское шоссе от магистрали Саларьево – Московский – Марьино до Калужского шоссе.

