В ТиНАО расселили 89 домов с начала реализации программы реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В ТиНАО расселили 89 домов старого жилого фонда с момента старта программы реновации, рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"В Щербинке в новые квартиры переехали жители 26 домов. Во Внукове расселили 18 зданий, а в районе Коммунарка – 17 домов. Свыше 7 тысяч жителей этих зданий уже справили новоселье в новых жилых комплексах", – добавил он.

При этом всего в ТиНАО из 268 старых домов в новое жилье с современной отделкой переедут свыше 24 тысяч москвичей. На данный момент к переезду приступили жители 129 зданий старого жилого фонда. Договоры по реновации подписали более 9,3 тысячи человек.

Свыше 3,2 тысячи проживающих в Щербинке уже получили новые квартиры, отметил начальник департамента городского имущества Максим Гаман. В Троицке правообладателями стали почти 1,9 тысячи человек, около 1,8 тысячи москвичей получили ключи в Коммунарке, во Внукове – около 1,2 тысячи человек, в Филимонковском районе – 652 человека, а в Краснопахорском – более 600.

Ранее Сергей Собянин объявил о решении сделать программу реновации постоянной, а не разовой, чтобы город постоянно обновлялся и москвичи жили в комфортном современном жилье.

По его мнению, программа выйдет на самоокупаемость к 2032 году. В будущем проект будет сбалансирован так, что расходы бюджета будут возвращены благодаря продаже дополнительного жилья, строящегося в рамках реновации.

