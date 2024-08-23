Более 4 500 помещений переданы москвичам в общедолевую собственность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 2014 года жители столицы получили в общедолевую собственность около 4 500 помещений площадью почти 590 тысяч квадратных метров, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"За это время город отказался от прав почти на 3 700 нежилых помещений в многоквартирных домах общей площадью более 458 тысяч квадратных метров", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

Также горожане получили 768 объектов в нежилых зданиях общей площадью свыше 128 тысяч "квадратов". Теперь они могут использовать подвалы, чердаки, лестничные площадки и технические комнаты для своих нужд. Горожане получили право оформлять общее имущество жилых домов с 2014 года, а в 2021 году такая же возможность появилась у владельцев недвижимости в нежилых постройках.



"С начала 2024 года москвичи получили возможность оформить в общую долевую собственность 145 объектов недвижимости. Из них 105 помещений площадью более 16 000 квадратных метров находятся в многоквартирных домах, а 40 общей площадью 8 700 квадратных метров – в административных зданиях", – добавил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее на кадастровый учет в Москве были поставлены участки для 44 многоквартирных домов. Только за первый квартал 2024 года их общая площадь достигла свыше 32 гектаров.

