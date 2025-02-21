Путин поручил разработать комплекс мер по поддержке жилищного строительства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Владимир Путин потребовал сформировать комплекс мер, которые позволят оказать поддержку жилищному строительству, включая индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Список поручений президента РФ по поводу социально-экономического развития Крыма и Севастополя размещен на сайте Кремля.

Это поручение глава государства постановил выполнить до 31 марта 2025 года.

В начале января Путин потребовал как можно быстрее представить ему предложения по новым ипотечным мерам, чтобы поддержать и граждан, и застройщиков на фоне высокой ключевой ставки.

Зампред правительства Марат Хуснуллин рассказал президенту, что объем ввода жилья в РФ в прошлом году снизился на 2,7%. Так, в стране за 2024 год было введено 107,4 миллиона квадратных метров жилья. При этом, по его словам, в РФ был побит рекорд по вводу объектов ИЖС – за прошлый год было введено 62 миллиона "квадратов" недвижимости. Это в 1,6 раза больше показателя 2019 года, уточнил Хуснуллин.

