Собянин рассказал, как масштабные инвестпроекты помогают развивать районы Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С 2016 года в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП) инвесторам передали свыше 1,1 тысячи гектаров земли. На этих территориях появляются производства, технопарки, школы, спортивные комплексы и медицинские учреждения, написал Сергей Собянин в телеграм-канале.

По словам мэра, всего построят 13 миллионов квадратных метров недвижимости. Только на промышленных объектах появится порядка 60 тысяч новых рабочих мест.

Инвесторы создают проекты в сфере промышленности, медицины, спорта, транспорта, образования, гостиничного бизнеса, перечислил градоначальник. Участки передаются в аренду с 2016 года. Для производственных площадок также действует льготная ставка – 1 рубль за участок в год.

В данный момент реализуются 334 проекта в рамках МаИП, завершены 220. Среди них – производственный комплекс по изготовлению автокомпонентов в Бирюлеве Западном, новый цех по выпуску скоростных лифтов в Гольянове, ледовый дворец в Мневниковской пойме и спорткомплекс с бассейном "Раменки".

Помимо этого, уточнил Собянин, в городе расширили поддержку тех, кто возводит промышленные объекты. Для них увеличили с 0,7 до 0,8 коэффициент льготы в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Это позволит снизить затраты и ускорить реализацию высокотехнологичных производств в Москве.

В первом квартале 2025 года столица реализовала на торгах 421 помещение для бизнеса. Общая площадь объектов – более 80 тысяч "квадратов". Наибольший спрос был зафиксирован на помещения, расположенные на востоке города. Там реализовано 68 объектов.