Москва реализовала более 420 коммерческих помещений в первом квартале 2025 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Город реализовал на торгах 421 помещение для бизнеса в первом квартале текущего года. Общая площадь объектов оценивается в более чем 80 тысяч квадратных метров, рассказала глава столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

"Приобретение коммерческой недвижимости на городских торгах имеет ряд преимуществ. Процедура прозрачна и проходит полностью онлайн, а стартовая цена объектов существенно ниже средней по рынку. Город гарантирует юридическую чистоту сделки", – отметила она.

По словам Багреевой, набольший спрос был зафиксирован на объекты, расположенные на востоке города, где было реализовано 68 нежилых помещений. В центре Москвы участники торгов выкупили 63 объекта, на западе – 61, на юго-востоке и юго-западе – по 43. В среднем на лот претендовали 8 человек.

Как добавил руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, наиболее востребованными на аукционах являются помещения на первых этажах и в подвалах зданий.

При этом всего с начала года в столице реализовали 249 объектов на первых этажах и 110 – в подвалах. Их доля в общем объеме составила 85%.

С 2011 года в Москве ввели в эксплуатацию более 150 миллионов квадратных метров недвижимости. Всего в городе построили более 2,2 миллиона квадратных метров спортивных объектов, около 3,8 миллиона "квадратов" образовательных учреждений и почти 3 миллиона "квадратов" промышленной инфраструктуры.

