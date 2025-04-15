Более 150 млн "квадратов" недвижимости ввели в эксплуатацию в Москве с 2011 года

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Более 150 миллионов квадратных метров недвижимости ввели в эксплуатацию в Москве с 2011 года. Возведение зданий проводилось за счет бюджетных и внебюджетных средств, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Еще свыше 2,2 миллиона построили за первые три месяца 2025-го. Это жилые дома, образовательные, спортивные, медицинские, промышленные, культурные, административно-деловые и торговые объекты", – отметил он.

Всего в городе построили более 2,2 миллиона квадратных метров спортивных объектов, около 3,8 миллиона "квадратов" образовательных учреждений и почти 3 миллиона "квадратов" промышленной инфраструктуры.

Современные школы и детсады, поликлиники и спорткомплексы строятся рядом с жилыми кварталами для комфорта жителей районов.

"Девелоперы активно участвуют в развитии городской инфраструктуры. В прошлом году инвесторы построили 35 объектов образования, значительную часть из которых передадут городу. В первом квартале этого года уже завершили строительство школы и двух детских садов, которые также войдут в столичную систему образования", – сообщил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

По его словам, в Хорошёво-Мнёвниках появился детсад на 350 воспитанников, в Коммунарке построили детсад на 185 мест, а в Покровском-Стрешневе возвели школу на 825 учеников.

Ранее стало известно, что три участка на Варшавском шоссе и Нагатинской улице реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Их общая площадь составляет 1,57 гектара, реализация даст возможность создать более 140 рабочих мест. Объекты будут расположены в непосредственной близости от станции метрополитена "Нагатинская".

