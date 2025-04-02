Москва выделила 58 участков для строительства спортобъектов в рамках МаИП

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Город выделил инвесторам и застройщикам 58 участков площадью 121 гектар с 2016 года в рамках программы реализации масштабных инвестпроектов (МаИП). Они предназначены для спортивных объектов, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, на участках построят объекты общей площадью около 800 тысяч квадратных метров. Там появятся ледовые арены, теннисные центры, футбольные поля и бассейны. При этом часть объектов уже построена и введена в эксплуатацию.

Например, в Мнёвниковской пойме был построен Ледовый дворец с ареной для зрителей, тренировочной площадкой, бросковой зоной для хоккеистов, спортзалом, помещениями для падел-тенниса и единоборств, хореографическим и тренажерным залами, залом релаксации.

Ледовая арена также появилась и в Куркине. В нее вошла хоккейная школа. Внутри здания специалисты сделали большое и малое поля, залы общей физподготовки и для хореографии, медиацентр, кафе, магазин спорттоваров, атрибутики и сувениров.

"Сейчас во всех административных округах продолжается реализация масштабных инвестиционных проектов, направленных на развитие спортивной инфраструктуры", – подчеркнул глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Как он уточнил, одни из самых крупных объектов расположатся в Мнёвниковской пойме. Там построят центр подготовки сборных России по футболу. Он включит в себя необходимую инфраструктуру для проведения сборов: четыре тренировочных поля, здания для временного размещения спортсменов, работы штаба сборной, научно-медицинского диагностического блока, учебной зоны, агрономической службы.

Между тем в Москве на торги выставлены 45 земельных участков общей площадью около 19,8 гектара. Они находятся в пяти административных округах. В общей сложности на участках можно будет построить более 700 тысяч квадратных метров недвижимости. Там появятся частные жилые дома, коммерческие и промышленные объекты.

