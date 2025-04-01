Четыре участка для плоскостных парковок выставлены на торги в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Город выставил на торги участки, на которых выигравшие инвесторы смогут разместить плоскостные парковки, рассказал глава департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов.

Участки расположены в Дорогомилове, районах Войковском, Отрадном и Южном Тушино. Их суммарная площадь превышает 4,1 тысячи квадратных метров, они смогут вместить около 127 машино-мест.

При этом, по словам Пуртова, парковки нужно будет оснастить пропускной системой, дорожными знаками, разметкой и при необходимости дополнительными инженерными решениями. Победителя торгов обяжут провести за свой счет ремонт, устранить недостатки, а также поддерживать исправное техническое состояние всех элементов плоскостной парковки в течение срока действия договора.

"Заявочные кампании завершатся 18 апреля, а открытые аукционы пройдут 22 апреля. С победителями торгов заключат договоры на 5 лет", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что в Войковском районе на аукцион выставлен участок площадью 287 "квадратов", на котором удастся разместить не более 7 машино-мест. В Дорогомилове пространство в 570,8 квадратного метра вместит в себя не более 16 авто.

В свою очередь, в Южном Тушине инвесторы смогут организовать парковку на 34 машино-места на площади 1 204,9 "квадрата", а площадь объекта в Отрадном составляет 2 075 квадратных метров, что позволит вместить до 70 автомобилей.

Вместе с тем в Москве пройдет еще один аукцион, на котором инвесторы поборются за 45 земельных участков общей площадью около 19,8 гектара. Они расположены в пяти административных округах.

Суммарно на участках можно будет построить более 700 тысяч квадратных метров недвижимости – частные жилые дома, коммерческие и промышленные объекты. Больше всего участков физические лица и инвесторы смогут купить и арендовать в ТиНАО.

