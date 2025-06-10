Москва реализовала более 8 тыс объектов коммерческой недвижимости за 5 лет

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Город за пять лет реализовал на торгах более 8 400 коммерческих помещений и зданий, в том числе с земельными участками. Об этом сообщила заммэра Москвы Мария Багреева.

"Предприниматели могут приобрести у города как помещения, так и целые здания для своей деятельности. Большинство из них имеют свободное назначение и подходят для открытия практически любого бизнеса: магазинов, ресторанов, кафе, спортивных, образовательных, медицинских и других учреждений", – объяснила она.

Общая площадь реализованных объектов нежилой недвижимости с мая 2020 по май 2025 года составляет свыше 1,7 миллиона "квадратов". Лидером стал Центральный административный округ, где продали 1 300 таких объектов. Также отметились Западный и Восточный административные округа, где с торгов ушло примерно по тысяче помещений и зданий.

"Всего участие в аукционах приняли более 54 000 физических и юридических лиц", – уточнила Багреева.

Самым крупным объектом стал комплекс из трех зданий, расположенных на Никольской улице и в Большом Черкасском переулке. Общая площадь комплекса составила свыше 25 тысяч квадратный метров.

Самое маленькое нежилое помещение оказалось на проспекте Маршала Жукова. Его площадь составила всего 1,5 квадратного метра.

"В среднем за одно помещение на торгах конкурируют семь человек, за здание – пять", – добавил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

При этом бывают лоты, которые привлекают несколько десятков потенциальных покупателей. Самым популярным помещением с 2020 года стал объект на улице Удальцова, в столичном районе Проспект Вернадского. За объект площадью свыше 45 квадратных метров боролись сразу 74 инвестора.

Узнать подробнее о лотах можно на инвестиционном портале столицы. В разделе "Имущество от города" публикуется вся нужная информация: фотографии, документация, условия и форма реализации.

Ранее стало известно, что с 2011 года в столице ввели в эксплуатацию более 150 миллионов квадратных метров недвижимости. Возведение зданий проводилось за счет бюджетных и внебюджетных средств.

Еще свыше 2,2 миллиона построили за первые три месяца 2025 года. Всего в городе возвели более 2,2 миллиона квадратных метров спортивных объектов, около 3,8 миллиона "квадратов" образовательных учреждений и почти 3 миллиона "квадратов" промышленной инфраструктуры.

