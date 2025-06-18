Два нежилых помещения выставлены на торги в Ростокине

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Два нежилых помещения выставлены на торги в столичном районе Ростокино. Объекты подойдут для открытия практически любого бизнеса. Об этом рассказал руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, передает портал мэра и правительства Москвы.

Пуртов отметил, что приобретение коммерческого помещения у города полностью проходит онлайн. Участники аукционов могут даже не выезжать на объект для осмотра, а воспользоваться функцией 3D-тура на инвестпортале столицы.

При этом самыми востребованными среди предпринимателей являются объекты на первых этажах и в подвалах – в первом квартале этого года их доля составила 85% от всех реализованных помещений. Такими являются и лоты в Ростокине. Они имеют свободное назначение и отдельный вход с улицы, их площадь составляет 51 и 87,4 квадратного метра, добавил Пуртов.

Один из объектов находится на первом этаже дома 135А на проспекте Мира. Он подключен к электричеству, водоснабжению и канализации. Второе же расположено в подвале дома № 6 на улице Сергея Эйзенштейна. Там есть все указанные коммуникации, а также газоснабжение. Заявки на участие в торгах можно подать до 25 и 30 июня, сами аукционы состоятся 4 и 9 июля.

Ранее четыре нежилых помещения выставили на торги в Головинском районе. Они расположены на первых этажах новостроек на улице Лавочкина. Общая площадь объектов варьируется от почти 55 до более 78 "квадратов". Победители аукционов смогут открыть там кофейню, пункт выдачи заказов, ателье и другое. Заявки на участие в аукционах принимаются до 25 июня.