Город выставил на торги 4 коммерческих помещения в Головинском районе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Четыре объекта коммерческой недвижимости в Головинском районе Москвы выставлены на торги. Об этом сообщил руководитель департамента столицы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Речь идет о помещениях на первых этажах новостроек на улице Лавочкина, расположенных между станциями метрополитена "Речной вокзал" и "Водный стадион". Общая площадь объектов варьируется от почти 55 до свыше 78 квадратных метров.

"Победители торгов смогут открыть здесь любые виды бизнеса, например пункт выдачи заказов, кофейню, ателье, коворкинг или магазин. Подать заявки на участие в аукционах можно до 25 июня, а торги пройдут 4 июля", – цитирует Пуртова портал мэра и правительства Москвы.

У каждого из помещений есть свой отдельный вход, все они имеют доступ к канализации, водоснабжению и электричеству. В самих торгах могут принять участие как юридические, так и физические лица, а также индивидуальные предприниматели. Для этого необходимо зарегистрироваться на площадке "Росэлторг" и включить усиленную квалифицированную электронную подпись.

С 2011 года малый и средний бизнес выкупил по преимущественному праву около 6,7 тысячи объектов недвижимости за пределами центра столицы. Общая площадь составила свыше 1,3 миллиона квадратных метров. Только за первый квартал текущего года инвесторы приобрели свыше 26,5 тысячи квадратных метров недвижимости.

