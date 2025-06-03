Бизнес выкупил 6,7 тыс объектов недвижимости за пределами центра Москвы с 2011 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Малый и средний бизнес с 2011 года выкупил по преимущественному праву около 6,7 тысячи объектов недвижимости за пределами центра столицы. Общая площадь составила свыше 1,3 миллиона квадратных метров, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, предприниматели активно интересуются недвижимостью за пределами центра из-за равномерного развития городской среды и высокой покупательской и деловой активности.

"В первом квартале 2025 года такой возможностью воспользовались почти 200 предпринимателей – они приобрели свыше 26,5 тысячи квадратных метров недвижимости. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда малый и средний бизнес приватизировал почти 100 объектов общей площадью более 14,1 тысячи квадратных метров", – добавил Ефимов.

Руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева уточнила, что больше всего арендуемых помещений предприниматели выкупили на юге столицы.

"Это более тысячи объектов общей площадью свыше 186,5 тысячи квадратных метров. На севере города было оформлено в собственность также свыше тысячи объектов общей площадью около 212 тысяч квадратных метров", – сказала Соловьева, добавив, что на северо-востоке города бизнес приобрел около 820 объектов, а на юго-западе – 938.

Выкуп по преимущественному праву проходит без проведения конкурса и осуществляется по рыночной цене. Субъекты малого и среднего бизнеса могут выкупить помещение сразу или в рассрочку в течение семи лет.

Как сообщалось ранее, предприниматели с 2011 года выкупили около 2,4 тысячи объектов недвижимости в центре столицы. С начала 2025 года они купили у Москвы 22 помещения, площадь которых превышает 5 800 "квадратов".