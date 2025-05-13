Город выставил на торги два помещения в здании XIX века в Мещанском районе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва выставила на торги два помещения в трехэтажной постройке XIX века в Мещанском районе. Их общая площадь составляет около 700 квадратных метров, рассказала глава столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

По ее словам, из-за интенсивного пешеходного и автомобильного трафика инвестиции в любой вид бизнеса в центре Москвы имеют хорошую окупаемость.

"Нежилые помещения общей площадью 671,5 квадратного метра находятся в выявленном объекте культурного наследия, известном как жилой дом купцов Обуховых. В них, например, можно открыть шоурум или точку общественного питания", – цитирует ее портал мэра и правительства Москвы.

Помещения располагаются в подвале, на первом, втором и третьем этажах здания. Постройка находится рядом со станцией метро "Сухаревская". Также недалеко есть Московский театр Олега Табакова, театральный центр "Вишневый сад", Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского и другие объекты.

Заявки принимаются до 15 мая, аукцион пройдет 27-го числа.

"Город регулярно выставляет на открытые аукционы объекты недвижимости свободного назначения. Их можно использовать для разных коммерческих целей: открыть ресторан, аптеку, склад, а также гостиницу", – указал гендиректор Центра управления городским имуществом Дмитрий Рябов.

Ранее сообщалось, что город выставит на продажу крупное помещение в здании культурного наследия регионального значения рядом с Шуховской башней в Даниловском районе. Площадь объекта составляет почти 300 квадратных метров. Недвижимость расположена в подвале пятиэтажного дома, в 600 метрах от станции метро "Шаболовская".

