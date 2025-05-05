05 мая, 15:40Экономика
Объем выкупленной малым бизнесом недвижимости в Москве увеличился вдвое за год
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Более 200 объектов недвижимости выкупило малое и среднее предпринимательство (МСП) у столицы по преимущественному праву с начала года. Это почти в два раза больше аналогичного периода прошлого года, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, общая площадь 212 объектов составила более 32,6 тысячи квадратных метров.
"Мера поддержки бизнеса, закрепленная на уровне федерального законодательства, пользуется спросом среди столичных предпринимателей и дает дополнительный импульс для развития деловой активности в Москве", – отметил заммэра.
Представители МСП могут внести средства за выкупленную недвижимость единовременно или по рассрочке на 7 лет.
Как отметила глава столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева, малый и средний бизнес выбирает объекты как в центре Москвы, так и в других округах. Больше всего помещений – 36 – приобрели на востоке города, еще 34 – на юге, 32 – на севере.
Выкупить недвижимость представители малого и среднего бизнеса могут при условии, что они арендуют ее не менее года и включены в реестр субъектов МСП. Права на аренду должны быть выкуплены на торгах.
Ранее сообщалось, что город выставит на продажу крупное помещение в здании культурного наследия регионального значения рядом с Шуховской башней в Даниловском районе. Площадь объекта составляет почти 300 квадратных метров. Недвижимость расположена в подвале пятиэтажного дома, в 600 метрах от станции метро "Шаболовская".
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