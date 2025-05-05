Объем выкупленной малым бизнесом недвижимости в Москве увеличился вдвое за год

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Более 200 объектов недвижимости выкупило малое и среднее предпринимательство (МСП) у столицы по преимущественному праву с начала года. Это почти в два раза больше аналогичного периода прошлого года, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, общая площадь 212 объектов составила более 32,6 тысячи квадратных метров.

"Мера поддержки бизнеса, закрепленная на уровне федерального законодательства, пользуется спросом среди столичных предпринимателей и дает дополнительный импульс для развития деловой активности в Москве", – отметил заммэра.

Представители МСП могут внести средства за выкупленную недвижимость единовременно или по рассрочке на 7 лет.

Как отметила глава столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева, малый и средний бизнес выбирает объекты как в центре Москвы, так и в других округах. Больше всего помещений – 36 – приобрели на востоке города, еще 34 – на юге, 32 – на севере.

Выкупить недвижимость представители малого и среднего бизнеса могут при условии, что они арендуют ее не менее года и включены в реестр субъектов МСП. Права на аренду должны быть выкуплены на торгах.

Ранее сообщалось, что город выставит на продажу крупное помещение в здании культурного наследия регионального значения рядом с Шуховской башней в Даниловском районе. Площадь объекта составляет почти 300 квадратных метров. Недвижимость расположена в подвале пятиэтажного дома, в 600 метрах от станции метро "Шаболовская".

