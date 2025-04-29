Три коммерческих помещения выставлены на торги в Южном Бутове

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Три нежилых коммерческих помещения выставили на торги в столичном районе Южное Бутово. Их площадь варьируется от 96,7 до 334,2 квадратного метра. Об этом рассказал глава департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, передает портал мэра и правительства столицы.

По его словам, объекты находятся в шаговой доступности от станции метро "Улица Скобелевская" по адресу Изюмская улица, дом 45, корпус 1. Помещения расположены на первом этаже здания. Там можно открыть предприятия любого вида, уточнил Пуртов и добавил, что все желающие могут подать заявки на участие в аукционах до 6 мая.

Помещения подключены к электричеству, водоснабжению и канализации. Открытые торги пройдут 20 мая.

Между тем инвесторы смогут арендовать участки в разных районах города для возведения крупных коммерческих и промышленных объектов. Им доступно свыше 4,1 гектара земли.

Всего город выставил на торги пять участков для реализации масштабных инвестиционных проектов, по которым земля будет арендована по льготной ставке один рубль в год, пояснил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.