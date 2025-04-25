5 участков для реализации масштабных инвестпроектов выставлены на торги в Москве

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Инвесторы смогут арендовать участки в разных районах Москвы для строительства крупных коммерческих и промышленного объекта. Для этого предпринимателям необходимо принять участие в электронных торгах, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



По словам вице-мэра, инвесторам доступно более 4,1 гектара земли.

"Город выставил на торги пять участков на право заключения соглашений о реализации масштабных инвестиционных проектов, по которым земля будет арендована по льготной ставке один рубль в год", – сказал заммэра.

Ефимов также добавил, что в общей сложности на них можно возвести свыше 410 тысяч квадратных метров недвижимости. При этом предлагаемые земельные участки расположены в Новомосковском и Зеленоградском округах.

В свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман пояснил, что победители аукционов получат право в течение трех месяцев оформить земельный участок в аренду.

"В Зеленограде предприниматели смогут построить промышленный комплекс площадью 5,3 тысячи квадратных метров, а в Коммунарке – четыре торгово-офисных объекта с сопутствующей инфраструктурой площадью около 405,4 тысячи квадратных метров в составе общественно-делового кластера", – сказал Гаман.

Руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов уточнил, что заявочные кампании на участие в торгах завершатся в период с 28 апреля по 9 июня. Открытые аукционы состоятся с 6 мая по 18 июня.

Ранее на торги также выставлялись три нежилых здания и один объект коммунального хозяйства в Хохловском переулке Москвы. Все здания находятся в Басманном районе, где хорошо развита инфраструктура и транспортная сеть, включая 10 станций метрополитена. Здания общей площадью 3 608 квадратных метров подходят и для расширения бизнеса, так как интенсивный пешеходный трафик может обеспечить стабильный поток клиентов.