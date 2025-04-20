Москва выделила для ИЖС более 430 участков с 2020 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Столичные власти с 2020 года выделили 432 участка для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), пишет портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Речь идет о территориях общей площадью почти 55,3 гектара, расположенных в 8 административных округах города. На них можно возвести около 224,2 тысячи квадратных метров недвижимости, добавил Ефимов.

"Приобретение земли под ИЖС на территории столицы позволяет горожанам строить частные жилые дома и хозяйственные сооружения, соответствующие их потребностям, при этом у жителей остается доступ к развитой городской инфраструктуре", – сказал заместитель мэра.

Он напомнил, что купить землю для постройки своего жилья можно через департамент городского имущества. Гражданину сначала нужно выбрать участок из списка, а потом подать заявку в департамент. Если за 30 дней других заявлений на территорию не поступит, то с человеком оформляется договор купли-продажи. В ином случае проводится аукцион.

"Включенные в перечень с 2020 года земельные участки расположены в восьми административных округах: на севере, востоке, западе, северо-западе и юго-западе столицы, а также в Зеленограде, Троицком и Новомосковском административных округах", – прокомментировал глава департамента Максим Гаман.

При этом 350 объектов, чья площадь составляет свыше 45 гектаров, уже проданы, отметил Гаман. В настоящее время для покупки доступны свыше 65 участков в ВАО, ЗАО и ТиНАО.

Ранее стало известно, что на торги в столице выставлены свыше 45 земельных участков в 5 административных округах. Кроме частных жилых домов на территориях можно было возвести коммерческую недвижимость и промышленные объекты. В частности, свыше 14,4 гектара инвесторы смогут получить в рамках соглашений о реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП).

