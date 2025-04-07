Город выставил на торги нежилые помещения в четырех районах Москвы

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Москва выставила на торги 10 коммерческих помещений в домах в районах Метрогородок, Филевский Парк, Некрасовка и Кунцево. Заявки будут приниматься с 14 апреля по 5 мая, рассказал глава департамента по конкурентной политике столицы Кирилл Пуртов.

"На инвестиционном портале Москвы можно найти помещения, подходящие практически под любой запрос предпринимателей. Например, хорошим вложением являются объекты свободного назначения с отдельным входом на первых этажах новых домов", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

По словам Пуртова, площадь объектов составляет от 66,6 до 154,4 квадратного метра.

Помещения находятся в домах, которые были возведены с 2019 по 2023 год. Два помещения располагаются по адресам Открытое шоссе, дом 30, Береговой проезд, дом 1б, и улица Маресьева, дом 12, корпус 4.

Еще четыре можно увидеть по адресу улица Академика Павлова, дом 38, корпус 1. Объекты подключены к электричеству, водоснабжению и канализации.

Торги пройдут с 23 апреля по 14 мая на площадке "Росэлторг". Чтобы поучаствовать в них, нужна регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Ранее на торги было выставлено нежилое помещение свободного назначения, расположенное в Бабушкинском районе на северо-востоке Москвы. Владельцы этого объекта смогут открыть там ресторан или центр оказания бытовых услуг.

В пешей доступности есть станция метро "Бабушкинская" и сразу несколько дорог, которые обеспечивают транспортную доступность объекта для граждан.

