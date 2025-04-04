Нежилое помещение на северо-востоке Москвы выставлено на торги

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Нежилое помещение свободного назначения, расположенное в Бабушкинском районе на северо-востоке Москвы, выставлено на торги. Об этом сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, передает сайт мэра и правительства столицы.

Помещение площадью 182,5 квадратного метра находится на улице Рудневой, доме 8. В пешей доступности есть станция "Бабушкинская" столичного метрополитена и сразу несколько дорог, которые обеспечивают транспортную доступность объекта для граждан.

Гаман уточнил, что владельцы этого помещения смогут открыть там ресторан или центр оказания бытовых услуг. При этом объект находится в здании, которое имеет статус культурного наследия.

Подать заявку на участие в аукционе может каждый до 4 апреля включительно. Для этого нужно зарегистрироваться на онлайн-площадке "Росэлторг", получить усиленную квалифицированную электронную подпись и внести задаток в размере 20% от начальной стоимости лота. Торги пройдут 16 апреля.

Ранее Москва выставила на торги шесть нежилых помещений в Даниловском районе. Пять из них расположены рядом со станциями "Шаболовская", "Тульская" и "Серпуховская" столичного метрополитена. Также в шаговой доступности находится Донской монастырь, Даниловский рынок и парк "Серпуховской Вал".

Еще одно помещение расположено около станции "Автозаводская", рядом находится Культурный центр "ЗИЛ". При этом два помещения находятся в здании, которое имеет статус культурного наследия. Заявки на участие в торгах предприниматели могут подать с 7 по 21 апреля. Сами торги пройдут в период с 16 по 30 апреля.

