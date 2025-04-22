Комплекс зданий в Хохловском переулке Москвы выставлен на торги

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Три нежилых здания и один объект коммунального хозяйства в Хохловском переулке Москвы выставлены на торги. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, передает сайт мэра и правительства города.

Здания общей площадью 3 608 квадратных метров расположены в Басманном районе, который имеет развитую инфраструктуру и транспортную сеть. Например, рядом находится Садовое и Третье транспортное кольцо, а также 10 станций столичного метрополитена.

Пуртов указал, что эти объекты подходят для расширения бизнеса, так как интенсивный пешеходный трафик может обеспечить стабильный поток клиентов. Кроме того, рядом с зданиями, расположенными в Хохловском переулке, находятся рестораны, кафе, магазины, салоны красоты, скверы и сады.

Сам земельный участок относится к объединенной охранной зоне и зонам строгого регулирования застройки, охраняемого ландшафта и культурного слоя. Сейчас в одном из зданий работает частный детский сад, договор аренды с которым подписан до 15 августа 2032 года.

Инвесторы смогут направить заявки на участие в аукционах до 6 мая. Для этого нужна регистрация на онлайн-платформе "Росэлторг" и усиленная квалифицированная электронная подпись. Итоги будут объявлены 20 мая.

Два нежилых помещения также выставлены на торги в Таганском районе Москвы. Их площадь составляет 72,8 и 158,9 квадратного метра соответственно.

В первом помещении предприниматели смогут открыть творческую студию, магазин, пункт выдачи заказов, кофейню или другой вид бизнеса, а во втором – центр ремонта электроники, ателье или химчистку. У объектов имеется отдельный вход.

