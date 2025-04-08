Москва выставит на торги четыре помещения в Мещанском районе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москва выставит на аукционы четыре коммерческих помещения в Мещанском районе. Инвесторам предложат приобрести более 300 квадратных метров недвижимости, рассказал глава департамента городского имущества Максим Гаман.

"В ближайшее время предпринимателям станут доступны для покупки четыре городских помещения на Суздальском подворье на Пушечной улице, которое является исторически ценным градоформирующим объектом", – цитирует его портал мэра и правительства столицы.

По словам Гамана, в помещениях можно будет открыть офис, арт-пространство или кафе. Они находятся по адресу улица Пушечная, дом 7/5, строение 4а. Здание относится к Суздальскому архиерейскому подворью. Оно было возведено в 1903 году.

Как подчеркнул гендиректор Центра управления городским имуществом Дмитрий Рябов, торги пройдут в апреле. Для участия желающим необходимо пройти регистрацию на торговой площадке, получить усиленную квалифицированную электронную подпись и внести задаток в размере 20%.

Ранее два нежилых помещения выставили на аукционы в Басманном районе Москвы. Общая площадь объектов составляет 226,8 квадратного метра.

Выставленные на торги помещения являются частью объекта культурного наследия регионального значения "Немецкий рынок, XIX – начало XX века: жилой дом Яковлевых, В. Е. Трусова с лавками, 1837 год – вторая половина XIX века".

