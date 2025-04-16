Два коммерческих помещения выставили на торги в Таганском районе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Два нежилых помещения в Таганском районе Москвы выставили на торги. Одно из них имеет свободное назначение, а второе предполагается для бытовых услуг, сообщила пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

"Москва предлагает возможности для старта и масштабирования своего дела в перспективных локациях, а взаимодействию предпринимателей и города способствует столичный инвестиционный портал – витрина разных объектов недвижимости, которые регулярно выставляются на открытые торги. Сейчас в Таганском районе доступны два нежилых помещения, их площадь – 72,8 и 158,9 квадратного метра", – отметил руководитель департамента Кирилл Пуртов.

В первом помещении предприниматели смогут открыть творческую студию, магазин, пункт выдачи заказов, кофейню или другой вид бизнеса, а во втором – центр ремонта электроники, ателье или химчистку.

Одно из помещений находится по адресу улица Народная, дом 11, строение 1. Рядом с ним есть станции метро "Таганская" и "Марксистская". Второе нежилое помещение располагается по адресу улица Воронцовская, дом 26, между станциями "Таганская" и "Пролетарская".

У объектов имеется отдельный вход. Также они подключены к электричеству, газо- и водоснабжению, канализации.

Город реализовал на торгах 421 помещение для бизнеса в первом квартале текущего года. Общая площадь объектов оценивается в более чем 80 тысяч квадратных метров. Набольший спрос был зафиксирован на объекты, расположенные на востоке города, где было реализовано 68 нежилых помещений.

В центре Москвы участники торгов выкупили 63 объекта, на западе – 61, на юго-востоке и юго-западе – по 43.

